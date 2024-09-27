Восемь пострадавших при взрыве в Дагестане доставлены в стационары

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане получают лечение в стационарах республики, пишет пресс-служба регионального Минздрава.

"Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести", – добавили в министерстве.

При этом во всех стационарах республики есть нужные медикаменты, а также запасы крови.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, все обстоятельства взрыва будут изучены по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Кроме того, надзорное ведомство открыло круглосуточную горячую линию +7 928 514-05-00.

Между тем после взрыва на АЗС была частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Дагестана. Это было необходимо в целях безопасности жителей, несмотря на то что объекты газоснабжения, по предварительной версии, не повреждены.

Взрыв произошел на автозаправочной станции 27 сентября. Из-за этого полностью разрушено здание АЗС, а также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую. Позже его удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 6 человек, еще 10 пострадали. После случившегося СК РФ по республике возбудил уголовное дело.

