Крупный пожар произошел на рынке со стройматериалами во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров во Владимирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Первоначально площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров, однако позже она увеличилась до 2 750 "квадратов". На месте работают 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее хозяйственные постройки загорелись во Владимире, на Фоминской улице. Огонь полыхал на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

Еще одно возгорание произошло в Новоселицком районе Ставропольского края, где загорелись бензовоз и АЗС. В результате произошедшего два человека получили ожоги, их госпитализировали.