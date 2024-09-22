Хозпостройки горят во Владимирской области на площади 2,5 тысячи "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хозяйственные постройки загорелись во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 15:23. Возгорание произошло во Владимире на Фоминской улице. Огонь полыхает на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. Из-за сухой погоды есть угроза распространения огня.

20 сентября пожар произошел в производственном здании в Подольске. Огонь распространился на площади 4,8 тысячи "квадратов", в результате чего произошло частичное обрушение кровли.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание, а позже ликвидировать. В результате возгорания никто не пострадал, а из помещений постройки смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек.