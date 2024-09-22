Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС на Ставрополье

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Открытое горение на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края было ликвидирован. Об этом со ссылкой на ГУМЧС РФ региона сообщает РИА Новости.

"В 23:40 ликвидация открытого горения", – указано в сообщении.

В МЧС также сообщили, что число пострадавших после пожара на АЗС достигло двух человек. Оба пострадавших с термическими ожогами были доставлены в Новоселицкую больницу.

О возгорании бензовоза и АЗС в Новоселицком округе Ставрополья на автодороге Александровское – Новоселицкое – Буденновск стало известно вечером 21 сентября. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

