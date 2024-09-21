Один человек пострадал во время возгорания бензовоза и АЗС на Ставрополье

Фото: телеграм-канал Readovka

В Новоселицком округе Ставрополья на автодороге Александровское – Новоселицкое – Буденновск загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на автозаправочную станцию, рассказал врио главы округа Виктор Фетисов в своем телеграм-канале.

"На месте происшествия уже находятся все экстренные оперативные службы, приняты меры по тушению пожара и предотвращению его распространения. Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь", – сказал Фетисов, добавив, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Он также добавил, что движение на данном участке дороги организовано, однако возможны затруднения и задержки.

Между тем пожарные ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области, которое произошло вечером 20 сентября. Изначально площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, однако впоследствии его площадь увеличилась до 4 500 квадратных метров.