Сухая трава загорелась в поле Ростовской области после падения обломков БПЛА

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Российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Ростовской области, в результате падения обломков в поле загорелась сухая трава. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

"Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", – написал он.

Губернатор уточнил, что к месту пожара уже выехали дежурно-спасательные подразделения, обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 22 сентября Голубев также сообщал, что из-за падения обломков сбитого беспилотника в поле в Миллеровском районе Ростовской области загорелась сухая трава. На место ландшафтного пожара незамедлительно выехали дежурно-спасательные подразделения.

До этого, в ночь на 21 сентября силы ПВО РФ уничтожили и перехватили 101 украинских беспилотник над российскими регионами.