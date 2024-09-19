Два частных дома были уничтожены в Белгородской области после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины атаковали три села Белгородской области, два частных дома были уничтожены, еще два повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета снаряда, по предварительной информации, огнем уничтожены два частных дома", – написал он.

Атаке украинских сил подверглись также село Петровка, где были повреждены два частных дома и сгорела хозпостройка, и село Муром, где беспилотник ВСУ повредил легковой автомобиль.

Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.

У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также мужчину с контузией привезли в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мирный житель получил ссадины правого предплечья, он самостоятельно вызвал скорую помощь.

