Четыре человека пострадали после атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в городе Шебекине Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.

По информации губернатора, у одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также мужчину с контузией привезли в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мирный житель получил ссадины правого предплечья, он самостоятельно вызвал скорую помощь, уточнил Гладков.

Ранее в Шебекине в результате обстрела со стороны украинской армии погиб мужчина. Он скончался от полученных ранений на месте до приезда врачей. Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Помимо этого, от прямых попаданий снарядов вспыхнули пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и в складском помещении на территории предприятия. Для тушения возгораний на место ЧП направили пожарных.