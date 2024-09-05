05 сентября, 18:15Происшествия
Мирный житель погиб в Шебекине Белгородской области после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Мирный житель погиб в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал он.
Гладков выразил соболезнования его родным и близким.
Он также рассказал, что от прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Пожарные ликвидируют очаги возгорания.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с администрацией Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород".
Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.
В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.
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