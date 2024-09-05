Мирный житель погиб в Шебекине Белгородской области после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал он.

Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

Он также рассказал, что от прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Пожарные ликвидируют очаги возгорания.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с администрацией Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород".

Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.