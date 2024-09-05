Добровольческий отряд для защиты региона создается в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ совместно с администрацией губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород". Об этом заявили в оборонном ведомстве.

Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.

Боевые столкновения с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

