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Россия и вооруженные силы страны сделают все, чтобы жизнь школьников из Курской, Брянской и Белгородской областей вошла в нормальное русло, заявил Владимир Путин на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в средней школе имени героев Отечества Кызыла.

"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах", – сказал президент РФ.

Путин добавил, что уверен в нормализации жизни в регионах, и сказал, что в этом не может быть никаких сомнений.

Большая часть вузов Курской области планировала начать обучение в смешанном формате, чтобы обеспечить безопасность студентам и преподавателям. Также 114 школ региона будут работать в дистанционном формате.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. В Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Общие потери украинцев, по данным на 1 сентября, составили более 8 500 солдат и 80 танков. При этом РФ уже отвечает противнику за произошедшее, добавлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это не разовое событие, уточнял он.

