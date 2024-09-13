Водитель грузовика ранен после подрыва на мине в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ромин Васильев

Грузовик подорвался на мине неподалеку от села Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате этого инцидента водитель грузовика оказался ранен, однако, несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до больницы. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Ему оказали всю необходимую медпомощь. Для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в городскую больницу № 2.

Ранее женщина пострадала при обстреле поселка Дубовое Белгородского района Белгородской области. Ее с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода. Кроме того, в результате обстрела в 5 многоквартирных домах поселка повреждены фасады и остекление.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в тот день обстреляли несколько поселков Белгородского района. Из-за атаки в Дубовом загорелись два дома и четыре автомобиля, однако пожар удалось ликвидировать.

