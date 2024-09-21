101 украинский беспилотник был перехвачен и уничтожен за ночь над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили и перехватили 101 украинских беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

Так, по данным оборонного ведомства, 53 беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 дрона было сбито над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному беспилотнику над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, а также 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

В ночь на 21 сентября также стало известно, что жителей поселка Тихорецкого района Краснодарского края эвакуируют из-за пожара с детонацией, возникшего в результате падения обломков подавленного беспилотника ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и специальные службы, и согласно предварительным данным, никто из жителей района в результате ЧП не пострадал.