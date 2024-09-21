Эвакуация поселка Краснодарского края началась из-за детонации после падания обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жителей поселка Тихорецкого района Краснодарского края эвакуируют из-за пожара с детонацией, возникшего в результате падения обломков подавленного беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", – написал он.

Кондратьев сообщил, что в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. Для них в Тихорецке был развернут пункт временного размещения.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и специальные службы, кроме того, по поручению губернатора на месте находится глава района Анатолий Перепелин.

Согласно предварительным данным, никто из жителей района в результате ЧП не пострадал.

Ранее о том, что в Тихорецке Краснодарского края была зафиксирована атака беспилотников, сообщал глава района Анатолий Перепелин. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

До этого, в ночь на 21 сентября, 16 украинских БПЛА были уничтожены в Брянской области.

