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21 сентября, 03:59

Происшествия

Еще 16 украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 16 украинских БПЛА были уничтожены в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", – сообщил он.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений в ходе атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее, вечером 20 сентября, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.

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