21 сентября, 03:59Происшествия
Еще 16 украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще 16 украинских БПЛА были уничтожены в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", – сообщил он.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений в ходе атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.
Ранее, вечером 20 сентября, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Тогда также обошлось без пострадавших.
До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.
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