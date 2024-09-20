20 сентября, 23:59Происшествия
Девятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны РФ вечером 20 сентября уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БпЛА по территории Брянской области", – написал он.
По словам Богомаза, при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений, а экстренные службы работают на месте происшествий. Губернатор также выразил благодарность расчетам ПВО.
До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Кроме того, также были уничтожены 8 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую область.
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