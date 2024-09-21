Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края

Фото: телеграм-канал Baza

Атака беспилотников была зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале.

"В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!", – написал он.

Ранее, вечером 20 сентября, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.