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21 сентября, 06:04

Происшествия

Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края

Фото: телеграм-канал Baza

Атака беспилотников была зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале.

"В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!", – написал он.

Ранее, вечером 20 сентября, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.

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