21 сентября, 06:04Происшествия
Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края
Фото: телеграм-канал Baza
Атака беспилотников была зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале.
"В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!", – написал он.
Ранее, вечером 20 сентября, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Тогда также обошлось без пострадавших.
До этого, в ночь на 20 сентября российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.
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