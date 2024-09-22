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Ландшафтный пожар начался в Ростовской области после падения обломков беспилотника
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сухая растительность загорелась в поле в Ростовской области после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Около 02:00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность", – написал он.
По словам губернатора, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На место ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения.
До этого, в ночь на 21 сентября из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ.
В целях безопасности было принято решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки