Ландшафтный пожар начался в Ростовской области после падения обломков беспилотника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухая растительность загорелась в поле в Ростовской области после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Около 02:00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность", – написал он.

По словам губернатора, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На место ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения.

До этого, в ночь на 21 сентября из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ.

В целях безопасности было принято решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.