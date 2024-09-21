Из Тихорецкого района Кубани эвакуировали 1,2 тыс человек после атаки дронов ВСУ

Фото: vk.com/ТИХОРЕЦК ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

После атаки украинских дронов из Тихорецкого района в Краснодарском крае эвакуировали 1,2 тысячи человек. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Большая часть граждан остановилась у близких, уточнил губернатор.

"Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения – в Тихорецком и Выселковском районах", – добавил он.

Местным жителям обеспечили горячее питание, им также предоставляют помощь медиков и волонтеров.

В результате вражеской атаки никто среди мирного населения не пострадал.

Причиной эвакуации стал пожар с детонацией. Он возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ. В целях безопасности было принято решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и специальные службы.

Всего силы ПВО РФ за ночь уничтожили и перехватили 101 украинских беспилотник над российскими регионами.

