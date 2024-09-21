Шесть украинских ракет и один БПЛА уничтожены в небе над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Шесть украинских ракет и один беспилотник были уничтожены над территорией Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Дрон, который сумели сбить силы противовоздушной обороны (ПВО), относился к самолетному типу, отметил губернатор.

Он также выразил российским военным благодарность за отражение атаки и напомнил жителям области, что приближаться к обломкам сбитых боеприпасов и трогать их нельзя. В случае находки они должны обратиться по телефону 112, подчеркнул Смирнов.

В общей сложности в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили над территориями российских регионов 101 украинских беспилотник.

Так, по данным Минобороны РФ, 53 беспилотника были перехвачены и уничтожены над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, 5 – над Калужской областью, по 3 дрона было сбито над Тверской и Белгородской областями, по одному беспилотнику над Смоленской, Курской областями и Республикой Крым, а также 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.