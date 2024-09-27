Жители Балашихи пожаловались на едкий запах и дым из-за лесных пожаров

Жители Балашихи жалуются на едкий запах и дым. В окрестностях зафиксированы лесные пожары. Их спровоцировали сухая погода и сильный ветер, рассказали в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

По данным ведомства, сейчас на территории горокруга Балашиха три лесных пожара. Специалисты принимают меры для ликвидации возгораний. Для тушения огня уже привлекли 41 человека и 19 единиц техники.

Комитет рекомендовал гражданам до 1 октября отказаться от прогулок в лесу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.