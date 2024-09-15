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15 сентября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: ландшафтный пожар в селе Ямное ликвидировали на 50 га

Новости регионов: ландшафтный пожар в селе Ямное ликвидировали на 50 га

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Крупный ландшафтный пожар в селе Ямное Воронежской области ликвидировали на 50 гектарах. Об этом сообщили в МЧС. На мечте ЧП дежурят подразделения спасателей.

В двух поселках Луганской Народной Республики спасатели тушат крупный природный пожар. Возгорания были обнаружены рядом с поселками Степной и Лесной. Пожарные работают по повышенному рангу опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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