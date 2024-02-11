Гибель жителя Индии от нападения слона привела к протестам

В Ваянаде на юге Индии дикий слон попал в жилой район. Напуганное животное металось по улицам, проломило ворота дома и погналось за одним из жителей. Убежать мужчина не смог. Его гибель вызвала протесты местных жителей.

Десятки людей обвинили в бездействии лесные службы. Позже слона поймали, прикрепили радиоошейник, чтобы отслеживать его передвижения, и увезли от людей.

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