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11 февраля, 09:30

Происшествия

Гибель жителя Индии от нападения слона привела к протестам

Гибель жителя Индии от нападения слона привела к протестам

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В Ваянаде на юге Индии дикий слон попал в жилой район. Напуганное животное металось по улицам, проломило ворота дома и погналось за одним из жителей. Убежать мужчина не смог. Его гибель вызвала протесты местных жителей.

Десятки людей обвинили в бездействии лесные службы. Позже слона поймали, прикрепили радиоошейник, чтобы отслеживать его передвижения, и увезли от людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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