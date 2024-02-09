Певица Наталья Штурм рассказала подробности пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певица Наталья Штурм, живущая в доме на улице Черняховского, где в ночь на 9 февраля произошел пожар, рассказала, что узнала о случившемся из интернета, затем она помогла соседям эвакуироваться из здания.

"Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт", – передает ее слова телеканал "360".

Штурм добавила, что после прочитанного она начала стучать соседям в двери и кричать о пожаре. По ее словам, у подъезда собрались его жильцы, а также люди из соседних подъездов. Женщина также отметила организованность эвакуации.

Певица уточнила, что сначала огонь вспыхнул на крыше дома № 4 по улице Черняховского, а затем из-за ветра перекинулся на дом № 4а, так как они связаны одной крышей.

"И у нас уже пошли гореть верхний седьмой этаж, шестой этаж, наверное", – добавила она.

Пожар в шестиэтажном здании на улице Черняховского произошел в ночь на 9 февраля. Его площадь на тот момент оценивалась в 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь распространился на 4 тысячи "квадратов". К настоящему моменту пожарные полностью ликвидировали пламя.

В МЧС добавили, что никто в результате пожара не пострадал, так как благодаря слаженным действиям спасателей удалось оперативно провести эвакуацию жильцов из дома. Огонь тушили 175 специалистов и более 50 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

СК Москвы уже запустил доследственную проверку. Так, следователям удалось выяснить, что причиной пожара послужило нарушение работы системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.



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