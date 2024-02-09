Пожар в жилом доме на улице Черняховского в Москве полностью потушен

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пожар в жилом многоэтажном доме на улице Черняховского на севере Москвы был полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"Пожар в жилом доме на севере столицы полностью ликвидирован", – указано в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2 в ночь на 9 февраля. Площадь пожара сперва составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов".

К тушению пожара привлекались 175 специалистов и более 50 единиц техники, два вертолета Московского авиационного центра сбросили 50 тонн воды. В МЧС сообщили, что благодаря слаженным и грамотным действиям спасателей была проведена оперативная эвакуация из дома, никто не пострадал.

Сергей Собянин заявил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и пяти автобусах.

СК Москвы организовал доследственную проверку по факту возгорания дома.

