01:28Транспорт
Движение транспорта по улице Черняховского на севере Москвы перекрыто из-за пожара
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение транспорта по улице Черняховского на севере Москвы перекрыто из-за пожара, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Проехать не получится на время работ оперативных и экстренных служб при ликвидации огня в одном из жилых домов.
Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.
Возгорание произошло на крыше в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Идет эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, кровля горит по всей площади. Для ликвидации огня привлекут авиацию, в частности, на место ЧП вылетел вертолет.
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