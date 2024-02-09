Крыша жилого дома вспыхнула на севере Москвы

Видео: телеграм-канал Mash

Крыша жилого дома загорелась на севере столицы, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

По предварительных данным, возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Идет эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

По информации ТАСС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В свою очередь, телеграм-каналы пишут, что возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти, а его площадь увеличилась до 2 тысяч "квадратов". Также говорится, что к ликвидации огня привлекают авиацию.

Ранее сообщалось о пожаре на многоярусной парковке на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. В результате погиб один человек, прокуратура организовала проверку.