06 февраля, 13:10Происшествия
Пожар в здании рядом с Красной площадью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Спасатели ликвидировали возгорание в реконструируемом здании Шевалдышевского подворья в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пожар вспыхнул в здании на Никольской улице, 4. Объект был построен еще в XVII веке.
Спустя время спасателям удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным оперативных служб, огонь полыхал на трех этажах, а очаг пожара находился на втором.
Информация о пострадавших не поступала. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль произошедшее.
Столичных водителей также предупредили, что в связи с пожаром движение по Богоявленскому переулку ограничено.
Возгорание произошло в здании на Никольской улице
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