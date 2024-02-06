Пожар в здании рядом с Красной площадью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Спасатели ликвидировали возгорание в реконструируемом здании Шевалдышевского подворья в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар вспыхнул в здании на Никольской улице, 4. Объект был построен еще в XVII веке.

Спустя время спасателям удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным оперативных служб, огонь полыхал на трех этажах, а очаг пожара находился на втором.

Информация о пострадавших не поступала. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль произошедшее.

Столичных водителей также предупредили, что в связи с пожаром движение по Богоявленскому переулку ограничено.

Возгорание произошло в здании на Никольской улице