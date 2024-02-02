Пожар в исправительной колонии в Соликамске ликвидирован

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Спасатели потушили пожар в производственном цехе исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, открытое горение удалось локализовать в 14:50 по местному времени (12:50 по Москве), а полностью потушить пожар – в 15:14. В результате инцидента никто не пострадал, так как на момент возгорания в цехе не производились никакие работы.

В МЧС уточнили, что в момент прибытия первых сотрудников ведомства был задымлен второй этаж здания. В ходе проверки на чердаке были найдены скрытые очаги возгорания. На месте происшествия работали силы и средства РСЧС Пермского края. На тушение пожара прибыли 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

О возгорании в исправительной колонии № 9 Соликамска стало известно в пятницу, 2 февраля. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В оперативных службах отмечали, что в результате возгорания произошло частичное обрушение кровли на 100 квадратных метрах. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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