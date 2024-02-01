Пожар в универсаме в Буйнакске потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в Центральном универсальном магазине в дагестанском Буйнакске, полностью ликвидировали. Об этом заявили в телеграм-канале МЧС России.

Информация о полном тушении пожара появилась в 20:45 по московскому времени.

Пожар в дагестанском ЦУМе произошел 1 февраля. Изначально огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Немногим позже площадь пожара увеличилась до 1 200 "квадратов".

В МЧС заявили, что на ликвидацию огня были отправлены пожарно-спасательные подразделения Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. Спасатели смогли эвакуировать из горящего здания 27 человек.

Всего к ликвидации ЧП привлекли 86 специалистов и 26 единиц техники. В результате пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.



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