01 февраля, 11:04Происшествия
Площадь пожара в дагестанском ЦУМе достигла 1,2 тыс "квадратов"
В ведомстве уточнили, что на территории происшествия работают 41 человек и 10 единиц техники. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел.
Спасателям удалось эвакуировать 27 человек. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, сообщили в министерстве.
Ранее стало известно о пожаре на Восточном рынке в Краснодаре, где воспламенился торговый павильон. Спасатели локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 57 специалистов и 25 единиц техники.
До этого сообщалось о возгорании, которое вспыхнуло в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. Жертвами ЧП стали два человека.
Москвичи показали кадры пожара в районе Севастопольской улицы
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