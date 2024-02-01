Площадь пожара в дагестанском ЦУМе достигла 1,2 тыс "квадратов"

Площадь пожара в Центральном универсальном магазине в Буйнакске в Дагестане достигла 1,2 тысячи "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на территории происшествия работают 41 человек и 10 единиц техники. К месту следуют пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел.

Спасателям удалось эвакуировать 27 человек. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, сообщили в министерстве.

Ранее стало известно о пожаре на Восточном рынке в Краснодаре, где воспламенился торговый павильон. Спасатели локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 57 специалистов и 25 единиц техники.

До этого сообщалось о возгорании, которое вспыхнуло в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. Жертвами ЧП стали два человека.

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