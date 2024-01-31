Пожар на складе во Владимирской области локализовали на площади 2,5 тыс "квадратов"

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар на обувном складе в поселке Муромцево Владимирской области локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что пожарные не допустили распространения огня на соседние помещения.

Об инциденте стало известно утром 31 января. Уточнялось, что тушение огня осложняет высокая горючая нагрузка. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС. Информация о возможных пострадавших не поступала.

До этого пожар произошел в здании на улице Гиляровского в Москве, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть.

Пожарные спасли двух человек и локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров. Позднее огонь ликвидировали.

Возгорание произошло в здании на улице Дурова в Москве