Крупный пожар произошел на складе для хранения обуви во Владимирской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар на складе для хранение обуви произошел в поселке Муромцево Владимирской области. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что тушение огня осложняет высокая горючая нагрузка. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в здании на улице Гиляровского, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть.

Пожарные спасли двух человек и локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров. По данным МЧС, в здании горели строительные материалы.

Через некоторое время огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание в здании. О возможных пострадавших не сообщалось.

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован