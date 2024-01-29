Крыша жилого дома загорелась в Тульской области на площади 800 кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В городе Ясногорске Тульской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, огонь охватил 800 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники МЧС. Огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Из жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Шестеро жильцов находятся в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам. О возможных пострадавших в результате пожара пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном доме в селе Новое Якушкино в Самарской области. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание проводки электрообогревателя.

До этого стало известно, что из дома культуры "Красный октябрь" самостоятельно эвакуировались около 450 человек из-за короткого замыкания.

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