Семья с ребенком погибла при пожаре в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном доме в селе Новое Якушкино в Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ.

Сообщается, что в пожаре, вспыхнувшем в частном жилом доме, погибли муж с женой и их малолетний ребенок. По данному факту Шенталинский межрайонный следственный отдел СУСК по Самарской области организовал доследственную проверку. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара.

Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание проводки электрообогревателя.

Ранее стало известно, мужчина 1964 года рождения погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Протопоповском переулке в центре Москвы.

До этого пресс-служба МЧС рассказала, что из-за замыкания электроодеяла погибла в пожаре 69-летняя пенсионерка из Москвы. Смерть, по предварительным данным, наступила из-за пяти вдохов едкого дыма.