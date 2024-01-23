Мужчина погиб из-за пожара в квартире в центре Москвы – прокуратура

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1964 года рождения погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Протопоповском переулке в центре Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ход и результаты проверки будут на контроле Мещанской межрайонной прокуратуры.

Ранее пресс-служба МЧС рассказала, что замыкание электроодеяла стало причиной пожара и смерти 69-летней пенсионерки из Москвы. Смерть, по предварительным данным, наступила из-за пяти вдохов едкого дыма.

До этого тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать ребенка была доставлена в больницу.

Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Квартиру уже обследовали сотрудники экстренных служб и Мосгаза.

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