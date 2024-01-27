Суд в Москве избрал меру пресечения для подростков, устроивших поджог дома в Ступине

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Суд избрал меру пресечения троим подросткам, которые подожгли дом с пенсионеркой в Ступине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Тушинский районный суд Москвы избрал в отношении несовершеннолетних поджигателей различные меры пресечения. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека").

Двое подростков были арестованы до 23 и 24 марта 2024 года, еще одного приговорили к домашнему аресту и запрету на определенные действия до 23 марта 2024 года.

Как подчеркнули в пресс-службе, в результате хулиганских действий подростков погибла 73-летняя женщина.

Ранее в Красногорске возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре. Спасшийся мужчина рассказал, что поджог устроила его 29-летняя дочь.