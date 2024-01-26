Женщина погибла при пожаре в квартире на Котельнической набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире жилого дома на Котельнической набережной, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате погибла женщина 1943 года рождения. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.

Ранее пресс-служба МЧС рассказала, что замыкание электроодеяла стало причиной пожара и смерти 69-летней пенсионерки из Москвы. Смерть, по предварительным данным, наступила из-за пяти вдохов едкого дыма.

До этого тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать ребенка была доставлена в больницу.

Пожар в здании ансамбля католической церкви в центре Москвы ликвидирован