Тела пенсионерки и ее внука нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела пенсионерки и ее внука-подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире дома, расположенного на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать ребенка доставлена в больницу, где врачи оказывают ей медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении указано, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Квартиру уже обследовали сотрудники экстренных служб и Мосгаза. Работу правоохранителей и спецслужб координирует на месте первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора А. Ашурбеков, уточнили в ведомстве.

Как написал столичный главк Следственного комитета в своем телеграм-канале, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что двое малолетних детей погибли при пожаре в Амурской области. По данным СК, в доме произошло возгорание, прибывшие на место пожарные вытащили из огня 5-летннюю девочку, которая позже скончалась. Также спасатели в одной из комнат нашли тело 6-летнего мальчика.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Согласно предварительным данным, в доме с детьми была мама, но она смогла спастись.

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы