Двое детей погибли при пожаре в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Два малолетних ребенка погибли в результате пожара в Амурской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, утром 19 января в доме на улице Центральной в селе Богословка Ивановского района Амурской области произошло возгорание. Пожарные спасли из огня пятилетнюю девочку, но она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь. Также в одной из комнат спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Отмечается, что следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и назначили пожарно-техническую экспертизу, также устанавливаются причины возникновения возгорания.

Предварительно, погибшие дети были дома вместе с мамой, однако женщина смогла спастись.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Шахтах произошел взрыв с последующим возгоранием. Спасатели локализовали пламя, а позже его потушили. В результате происшествия, по словам главы Ростовской области Василия Голубева, пострадали 10 человек, шесть из которых доставили в больницу.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, специалисты устанавливают обстоятельства ЧП, допрашивают очевидцев, изучают документацию предприятия.

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