СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире дома на улице Академика Комарова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание произошло 12 января в квартире на первом этаже. По данным СК, погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они допрашивают свидетелей и устанавливают причины пожара.

Контроль за установлением обстоятельств произошедшего ведет Останкинская межрайонная прокуратура, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства. Точная причина возгорания будет установлена после получения результатов пожарно-технической экспертизы.



До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили о возгорании на складе около "Москва-Сити". Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, однако некоторые конструкции ангара обрушились.



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