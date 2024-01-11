Спасатели ликвидировали пожар в подмосковном цехе полимерной продукции

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

В подмосковном поселке Обухово потушен пожар в цехе по производству полимерной продукции. Об этом заявили в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 14:28 по московскому времени (объявлена. – Прим. ред) ликвидация последствий пожара", – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение в цехе, после чего продолжили проливку и разборку конструкций. Для тушения огня задействовали более 100 пожарных и 33 единицы техники.

Пожар в Обухове начался в ночь на 11 января, там загорелась крыша цеха на восьми тысячах квадратных метрах. До прибытия пожарных расчетов персонал самостоятельно покинул помещение, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Для тушения огня привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

Цех по производству полимерной продукции загорелся в подмосковном Обухове