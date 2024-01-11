В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.

Пожарные проводят проливку и разборку конструкций.

Ранее сообщалось, что в поселке Обухово загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. До прибытия пожарных персонал самостоятельно покинул помещение, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара принимали участие более 100 специалистов и 33 единицы техники.

До этого стало известно о пожаре в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Его удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.

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