Пожар произошел на складе швейной фабрики во Владимирской области

Фото: МЧС Владимирской области

Возгорание произошло на складе швейной фабрики во Владимирской области. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

"В 11:51 в Судогодском районе Владимирской области, в поселке Муромцево, произошел пожар на складе готовой продукции при швейной фабрике, расположенной на улице Первомайской, доме 70а", – говорится в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 38 спасателей и 12 единиц специальной техники. Пожарные локализовали пламя на площади 1 300 "квадратов". По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

Работу бригады на месте контролирует начальник регионального управления МЧС России Алексей Купин.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Серково загорелся склад. Первоначально площадь пожара составляла около 1,3 тысячи квадратных метров, однако потом она увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов".

Через некоторое время пожарные полностью потушили возгорание на складе. В результате произошедшего никто не пострадал.



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