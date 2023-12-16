Фото: МЧС России

Административное здание загорелось в Астрахани. Огонь распространился на 400 квадратных метров. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"В 22:15 по московскому времени <…> поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани на улице Звездная, 61 на общей площади 400 "квадратов", – сообщается в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 67 спасателей и 16 единиц техники. В настоящее время пожар локализовали.

Ранее отец и двое детей погибли при пожаре в доме в селе Нижнеспасском Тамбовской области. Инцидент произошел вечером 12 декабря в частном доме на улице Зеленой. Супругу погибшего с термическими ожогами различных частей тела госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").



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