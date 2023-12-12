Открытое горение на складах в Оренбургской области было ликвидировано

Фото: МЧС России

Пожарные устранили открытое горение на двух складах зерна в поселке Красноярском в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что работы по устранению последствий пожара продолжаются, проводится проливка и разбор конструкций.

Обошлось без пострадавших и погибших. В тушении пожара принимали участие 42 человека и 19 единиц техники.

О возгорании на зерновом складе в Оренбургской области стало известно вечером 11 декабря. Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 7 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в нежилом здании в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, к тушению привлекли 56 специалистов и 15 единиц техники.

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