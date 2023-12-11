11 декабря, 22:48Происшествия
Склад с зерном загорелся в Оренбургской области
Фото: МЧС Оренбургской области
Возгорание произошло на складе с зерном в Оренбургской области. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара – 3 600 квадратных метров", – сообщается в публикации.
По информации ведомства, в борьбе с огнем задействованы 32 спасателя и 15 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в нежилом здании в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
К тушению привлекли 56 специалистов и 15 единиц техники.
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