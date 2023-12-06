Пожар произошел в Петербургской консерватории

Фото: телеграм-канал SHOT

В Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова произошло возгорание на первом этаже. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, пожар зафиксирован на первом этаже, в связи с чем сотрудники МЧС эвакуируют людей из здания. Пока площадью возгорания составляет 100 квадратных метров.

"Сведения о пострадавших не поступали", – добавили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Петербургская консерватория закрылась на реконструкцию в 2014 году. Работы должны были сдать по плану в 2017 году, однако сроки переносились. В октябре 2023 года появилась информация, что завершить реконструкцию планируют в следующем году.

Вечером 5 декабря на территории производственного здания в Архангельске вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров. К утру огонь полностью ликвидировали. Всего в тушении огня были задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.



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