06 декабря, 07:23Происшествия
Пожарные потушили возгорание в производственном здании в Архангельске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в производственном здании в Архангельске полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве добавили, что в результате возгорания никто не пострадал.
Пожар на территории производственного здания в Архангельске вспыхнул вечером 5 декабря. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Всего в тушении огня было задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.
До этого крупное возгорание произошло на заводе по производству специализированных автомобилей на Открытом шоссе в Москве. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
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