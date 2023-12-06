Пожарные потушили возгорание в производственном здании в Архангельске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании в Архангельске полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Пожар на территории производственного здания в Архангельске вспыхнул вечером 5 декабря. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Всего в тушении огня было задействовано 37 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

До этого крупное возгорание произошло на заводе по производству специализированных автомобилей на Открытом шоссе в Москве. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.