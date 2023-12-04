Площадь пожара на автозаводе в Москве достигла 2 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь возгорания в производственно-складском здании на востоке Москвы составляет две тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что информации о возможных пострадавших пока не поступало. На месте работают свыше 150 специалистов и 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в нежилом здании на Открытом шоссе на востоке Москвы произошел пожар. По информации СМИ, это здание принадлежит заводу по производству специализированных автомобилей.

В связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду, а также по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы.

Пожар произошел в квартире на улице Библиотечной в Москве